Allerta Meteo, FOCUS sul maltempo al Sud: nubifragi e rischio alluvioni fino a sabato 6 ottobre, attesi 200mm tra Calabria e Puglia [MAPPE]

Allerta Meteo – I modelli concordano ampiamente su nubifragi su alcune parti del Sud Italia, in particolare Sicilia, Calabria e Puglia (interessate già da piogge torrenziali), e sulla Sardegna fino a sabato 6 ottobre. Localmente saranno possibili oltre 250 mm di pioggia e potrebbe svilupparsi la minaccia di pericolose alluvioni lampo. Ecco i dettagli della situazione in atto sul Mediterraneo meridionale.

Un’ampia bassa pressione ruoterà intorno all’area meridionale del Mediterraneo, mantenendo un ambiente fortemente instabile sul Sud Italia e sulle aree circostanti. La posizione della bassa pressione favorirà l’avvezione di una massa d’aria molto umida sulla Sardegna orientale e l’intera Italia meridionale, producendo precipitazioni sia orografiche che convettive.

Analizzando i vari modelli (GFS, ARPEGE, ICON-EU, HRRR, MOLOCH, MNW-WRF) che indicano la minaccia di precipitazioni estreme sull’area da oggi, 3 ottobre, fino a sabato 6, emerge che essi concordano su 100-200 mm di pioggia in Calabria e Puglia già domani 4 ottobre. Il modello generale suggerisce che alcune aree potrebbero vedere oltre 250 mm di pioggia fino alla serata di sabato e quindi essere sotto la minaccia di alluvioni lampo estremamente pericolose.

Sud Italia e Sardegna, dunque, si apprestano ad affrontare nubifragi e precipitazioni molto intense per i prossimi 3 giorni, con il rischio probabile di alluvioni lampo. La minaccia diminuirà entro sabato 6, quando la bassa pressione dovrebbe dissolversi.

Seguite MeteoWeb per restare aggiornati sull’evoluzione della situazione. Intanto, ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: