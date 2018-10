Allerta Meteo, violenti nubifragi al Sud in questa settimana: possibili 300mm di pioggia e alluvioni fino a venerdì 5 ottobre [MAPPE]

1 /15 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Il modello attuale sull’Europa sta diventando sempre più dinamico a causa di una profonda depressione che nella notte appena trascorsa si è spinta sul Mediterraneo molto caldo. Oggi, 2 ottobre, la depressione si sta trasformando in una bassa pressione, che sarà il focus di condizioni meteo pericolose in questa settimana: possibili localmente quantità estreme di pioggia sull’area meridionale del Mediterraneo con conseguente minaccia di alluvioni lampo e frane. Ma diamo uno sguardo più dettagliato alla situazione che ci attende in questi giorni.

Il modello di oggi sull’Europa indica una forte dorsale sull’Atlantico orientale e l’Europa occidentale mentre una profonda depressione attraversa la Scandinavia e il Nord-Est europeo. Una pronunciata bassa pressione si sviluppa sul Mediterraneo con il ciclone associato, per il quale Estofex ha emesso un’allerta meteo di livello 1 per queste ore al Sud Italia, in lento movimento in direzione sud verso l’Africa settentrionale. Nella giornata di giovedì 4 ottobre, la dorsale sull’Europa occidentale si espanderà anche sull’Europa centrale mentre una profonda depressione sull’Est Europa irromperà sulla Russia occidentale. In questo scenario, una bassa pressione si spingerà sul Mediterraneo meridionale.

Il modello generale sarà favorevole per eventi di forte maltempo, in particolare estreme quantità di pioggia provocate da precipitazioni sia convettive che orografiche. Vari modelli (GFS, ARPEGE, ICON-EU, HRRR) suggeriscono localmente 150-300 mm di pioggia, se non quantità addirittura superiori, in 72 ore (quindi fino alla sera di venerdì 5 ottobre) in parti del Sud Italia (incluse Sicilia e Sardegna), Malta, Algeria settentrionale e Tunisia. Queste quantità di pioggia potrebbero produrre alluvioni lampo e condizioni meteo molto pericolose. A provocare simili quantità di pioggia saranno forti tempeste in sviluppo in un ambiente caratterizzato da un moderato shear del vento e dall’instabilità dell’area meridionale del Mediterraneo.

Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: