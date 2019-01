Allerta Meteo, grande ondata di gelo imminente tra Balcani e Sud Italia: tanta neve e temperature fino a -15°C sotto le medie [MAPPE]

1 /24 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Allerta Meteo – Il 2019 è iniziato con la forte irruzione di una massa d’aria artica sulla metà orientale del Vecchio Continente, che interesserà l’Europa centro-orientale, i Balcani, parti del Mediterraneo e dell’area della Turchia e del Mar Nero. Da domani, 3 gennaio, sono attesi giorni molto freddi su queste aree con le temperature che saranno localmente di oltre 10°C inferiori alla norma. Diamo uno sguardo, giorno per giorno, all’evoluzione di questa ondata di gelo fino a domenica 6 gennaio, giorno dell’Epifania.

La persistente dorsale sull’Europa occidentale si rafforza significativamente e si espande sul Nord Atlantico, risultando in un flusso meridionale che dall’area artica si incanala verso sud. Una depressione molto profonda si sviluppa sull’Europa nordorientale e spinge un forte fronte freddo verso i settori centro-orientali del continente e verso la Penisola Balcanica. Una massa d’aria estremamente fredda con temperature di oltre 10°C inferiori alla media si diffonderà nella giornata di domani, giovedì 3 gennaio, su Balcani, Adriatico e Centro/Sud dell’Italia. Venerdì 4 gennaio, l’avvezione fredda si intensificherà e colpirà ancora la stessa area con temperature persino più fredde, con possibili 12°C in meno rispetto alla media. Tra sabato 5 e domenica 6 gennaio, la massa d’aria più fredda si diffonderà sulla Penisola Balcanica meridionale e sui settori meridionali e sudorientali del Mediterraneo, arrivando ad interessare anche Libia e Tunisia.

Un effetto orografico del flusso settentrionale/nordorientale sui Balcani dovrebbe portare molta neve sulle parti occidentali e meridionali della penisola: Bosnia Erzegovina, Serbia, Montenegro e Macedonia, ma soprattutto Grecia, come mostrano le mappe contenute nella gallery a corredo dell’articolo. Un altro risultato della massa d’aria artica in arrivo nell’area mediterranea sarà l’Adriatic Effect Snow (letteralmente “effetto neve del Mare Adriatico”) sul Nord Adriatico e sul Centro/Sud dell’Italia. Si tratta di condizioni nevose che si verificano a causa del transito di masse d’aria molto fredda sulla superficie più tiepida dell’Adriatico. Sull’area sono attesi da 5 a 30cm di neve nei prossimi 3-4 giorni. Tuttavia, in alcune località con le nevicate più intense, come parti degli Appennini centrali, potrebbero accumularsi fino a 50cm di neve! Forti e freddi venti dei livelli medio-bassi dell’atmosfera porteranno temperature percepite molto basse in alcune aree, probabilmente di -20°C! Localmente, potrebbero svilupparsi anche forti venti di Bora sull’Adriatico orientale.

Nei prossimi giorni, l’ondata d’aria artica porterà anche persistenti nevicate per effetto stau sulle Alpi settentrionali. I venti settentrionali produrranno pesanti nevicate: la neve cadrà inizialmente sui 400-600m di altitudine fino a raggiungere elevazioni minori. Queste nevicate dovrebbero persistere fino alla fine della settimana.

Quando la depressione raggiungerà l’Europa sudorientale e il Mediterraneo, sarà possibile la formazione di un profondo ciclone che porterà un sistema frontale verso la Turchia. Sulle sue aree costiere, è attesa molta pioggia (possibili 200-300mm) mentre nell’entroterra si attende molta neve sulle elevazioni quando la massa d’aria artica si diffonderà sull’area. Localmente, saranno possibili oltre 50cm di neve.

