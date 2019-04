Allerta Meteo Pasqua e Pasquetta: forte vento di scirocco, tanta sabbia del Sahara, caldo africano e piogge

Allerta Meteo Pasqua e Pasquetta – Come ampiamente previsto nei giorni scorsi, è una Domenica di Pasqua eccezionalmente mite sull’Italia per l’arrivo di aria calda proveniente dal Nord Africa. Fa caldo soprattutto al Nord, dove splende il sole, con temperature che hanno già superato i +23°C in pianura Padana e nei fondovalle alpini. Al Centro/Sud il clima è comunque mite, con temperature un po’ ovunque superiori ai +20°C, nonostante la nuvolosità africana carica di sabbia del Sahara che oscura il sole. Il forte vento di scirocco soffia impetuoso nel Canale di Sicilia, dove ha raggiunto 106km/h a Pantelleria, 90km/h a Linosa, 72km/h a Lampedusa, ma anche in altre aree di Sicilia e Sardegna, soprattutto nel messinese tirrenico, nel palermitano tirrenico e nel cagliaritano, con raffiche di 97km/h a Falcone, 82km/h a Marineo, 79km/h a Torre Faro (Messina), 74km/h a Capo Carbonara, 72km/h a Cagliari.

Nelle prossime ore il vento di scirocco si intensificherà ulteriormente in tutto il Paese, con raffiche fino a 140km/h in serata nel Canale di Sicilia e fino a 120km/h tra Sicilia e Calabria. Il tempo, com’è possibile osservare nelle mappe del modello Moloch dell’ISAC-CNR che pubblichiamo nella gallery a corredo dell’articolo, rimarrà nuvoloso e “polveroso” per la Sabbia proveniente dal deserto del Sahara, ma almeno fino al pomeriggio di domani, Lunedì di Pasquetta, non avremo precipitazioni significative. Le piogge arriveranno proprio nel pomeriggio/sera di Pasquetta in modo particolare sul Centro/Nord, nel Lazio, in Abruzzo, Molise, Toscana, Marche, Emilia Romagna, Veneto e Piemonte. Qualche pioggia interesserà anche la Sardegna e la Basilicata, e localmente per il fenomeno dello “stau” la Sicilia orientale tra l’Etna e i Peloritani, e la Puglia nelle Murge meridionali.

Le temperature aumenteranno ulteriormente dopo Pasquetta, toccando un picco di caldo eccezionale tra Mercoledì 24, Giovedì 25 e Venerdì 26 Aprile quando in Sicilia e Calabria la colonnina di mercurio arriverà addirittura a +35°C, ma persino nel Lazio e in Campania avremo punte di +30°C anche a Roma e Napoli.

Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per iPhone e iPad: click qui per scaricarla dall’App Store

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per tutti i dispositivi Android: click qui per scaricarla da Google Play