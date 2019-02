Allerta Meteo, piogge torrenziali e caldo anomalo al Sud: verso i 100mm in Calabria e Sicilia, allarme alluvioni [LIVE]

1 /7 GUARDA le altre FOTOGALLERY

E’ una notte di forte Maltempo all’estremo Sud Italia per il profondo ciclone posizionato nel mar Jonio: l’Allerta Meteo è di massimo livello per Calabria e Sicilia dove sta continuando a diluviare ormai da molte ore. Gli accumuli pluviometrici più importanti della Calabria, fino al momento, sono di 99mm a Corigliano Calabro, 76mm a Solano Superiore, 66mm a Bagnara Calabra. In Sicilia abbiamo 90mm a Bronte e 62mm a Calatabiano. E’ una notte di caldo anomalo per il periodo: nonostante siamo a inizio Febbraio, nel “clou” dell’Inverno, le temperature sono tipiche dell’autunno o della primavera. Gli ultimi rilevamenti delle ore 23:30 evidenziano temperature decisamente elevate su tutto il meridione, con +16°C a Positano, +14°C a Castrignano del Capo, Sessa Aurunca e Ascea, +13°C a Taranto, Lecce, Catanzaro, Gallipoli, Battipaglia, Capua e Alife, +12°C a Napoli, Pozzuoli, Nocera Inferiore e Tropea. Le precipitazioni sono quindi liquide anche ad alta quota: sta nevicando soltanto oltre i 1.600/1.700 metri sui monti calabresi e siciliani, e nelle prossime ore la temperatura aumenterà ulteriormente portando la quota neve oltre i 2.000 metri di quota durante i fenomeni di maltempo più intensi che sono attesi nel corso della giornata di Martedì 5 Febbraio nei territori delle Province di Cosenza, Crotone, Catanzaro, Reggio Calabria, Messina, Palermo, Catania e Siracusa. Le scuole rimarranno chiuse in centinaia di comuni, tra cui Reggio Calabria, Catanzaro, Crotone e molti altri minori (qui l’elenco completo). Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

