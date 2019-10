Allerta Meteo, prima fiondata Artica in arrivo sull’Italia: forte maltempo e temperature in picchiata tra Mercoledì 2 e Giovedì 3 Ottobre

Allerta Meteo – Mentre l’Uragano Lorenzo si abbatte sulle Azzorre, l’Italia si appresta a vivere nelle prossime ore la prima fiondata artica della stagione: dopo un Settembre decisamente caldo in tutto il nostro Paese, Ottobre inizierà subito con un’ondata di freddo anomalo per il periodo. Tra Giovedì 3 e Venerdì 4 Ottobre, infatti, le temperature crolleranno fino a 7-8°C sotto le medie del periodo, soprattutto nelle Regioni Adriatiche e al Centro/Nord. E sarà soltanto un antipasto dell’ondata di freddo e maltempo ancor più intensa che colpirà il nostro Paese la prossima settimana, di cui abbiamo già parlato in un altro articolo.

Nelle prossime ore,invece, il maltempo interesserà in modo particolarmente violento il Nord, già dalla notte che sta per iniziare. Forti temporali colpiranno le Alpi e la Liguria, muovendosi rapidamente nelle prime ore della mattinata di Mercoledì 2 Ottobre verso l’alta Toscana, l’Emilia Romagna e il Nord/Est, dove si verificheranno i fenomeni più intensi. Nel pomeriggio/sera di Mercoledì il maltempo si estenderà a tutto il Centro, alla Campania e alla Sicilia con temporali molto intensi su Perugia, Roma, Napoli e Palermo. Soltanto in Puglia, Basilicata e Calabria le condizioni meteorologiche rimarranno stabili e miti fino a Mercoledì sera, ma al Sud il tempo peggiorerà bruscamente dopodomani, Giovedì 3 Ottobre, con forti piogge e temporali anche nelle Regioni più meridionali del Paese.

Anche la protezione civile ha lanciato un importante avviso di allerta: massima precauzione. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: