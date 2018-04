Allerta Meteo Primo Maggio: violento ciclone Afro-Mediterraneo sull’Italia tra 1 e 4 Maggio, maltempo estremo

1 /26 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Allerta Meteo Primo Maggio – Sta per tornare il maltempo sull’Italia, mentre il mese di Aprile si conclude con un’altra giornata di caldo anomalo in tutto il Paese e soprattutto al Sud dove in Puglia abbiamo registrato le temperature più alte, tipicamente estive con

+31°C a Bari, +30°C a Foggia, Cerignola, Valenzano, Bitritto e Palo del Colle, +29°C a Molfetta, Fasano, Terlizzi, Squinzano e Vieste, +28°C a Lecce, Brindisi, Galatina, Lequile, Acquaviva delle Fonti e Supersano, +27°C a Barletta, Nardò e Cisternino. Il mese di Maggio, però, inizierà in modo molto diverso per l’arrivo di una brusca ondata di maltempo tipicamente primaverile.

Sarà la prima perturbazione della Primavera 2018: abbiamo avuto l’illusione che fosse già iniziata l’estate in modo eccezionalmente prematuro, e nei prossimi giorni torneremo con i “piedi per terra”. In realtà le temperature rimarranno eccezionalmente elevate, nonostante il maltempo, ben superiori rispetto alle medie del periodo. Continuerà a fare caldo, quindi, anche se ci sarà poco sole e a causa della nuvolosità e delle abbondanti precipitazioni avremo comunque un calo termico rispetto ai picchi anomali e tipicamente estivi degli ultimi giorni.

Il maltempo sarà provocato da un violento ciclone Afro-Mediterraneo che risalirà dal cuore del Sahara verso il mar Tirreno in modo particolare tra Mercoledì 2 e Giovedì 3 Maggio, i due giorni di maltempo più intenso. Già nelle prossime ore, Martedì Primo Maggio, avremo violenti temporali in risalita da Sud/Ovest sulla Sardegna. La Sardegna sarà in assoluto la Regione più colpita dal maltempo con piogge torrenziali e violenti temporali tra Martedì, Mercoledì e Giovedì: dapprima verranno colpite le zone settentrionali della Sardegna, successivamente anche quelle meridionali.

Dalla Sardegna, nel pomeriggio/sera di Martedì Primo Maggio il maltempo si estenderà al Centro/Nord colpendo Liguria, Toscana, Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige e la zona più settentrionale del Lazio. Continuerà a splendere il sole invece su tutto il Sud, con venti di scirocco in rinforzo e nubi sparse, accompagnate da abbondanti quantità di sabbia e pulviscolo provenienti dal deserto del Sahara.

Da Mercoledì 2 Maggio anche il resto d’Italia sarà coinvolto nel maltempo, con forti piogge e temporali soprattutto nelle Regioni centrali tirreniche (ma in assoluto sarà la Sardegna ad avere nubifragi ininterrotti anche nei giorni successivi). Massima attenzione per possibili grandinate, trombe d’aria e bombe d’acqua. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: