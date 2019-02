Allerta Meteo Roma, altre 24 ore di forte pioggia sulla Capitale: allarme per Tevere e Aniene [FOTO LIVE]

1 /13 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Dopo lo scirocco che ieri aveva fatto aumentare le temperature fino a +16°C, oggi è arrivata l’attesa pioggia forte su Roma: un Sabato della Candelora sotto l’acqua per tutta la città e anche per tutto l’hinterland capitolino, con picchi di 85mm a Morlupo e 66mm a Rocca Priora. In città sono caduti tra 30 e 50mm nei settori occidentali, 40mm a Roma Nord e circa 20mm in quelli orientali e meridionali. Notevoli anche i 37mm di Guidonia e i 35mm di Tivoli, oltre a picchi di 50–60mm nel Lazio settentrionale al confine con l’Umbria. A Roma la temperatura è diminuita di qualche grado rispetto a ieri, ma nonostante la pioggia non scende sotto i +11°C: fa comunque caldo, al punto che la neve si sta sciogliendo anche ad alta quota sull’Appennino.

C’è preoccupazione per i fiumi Tevere e Aniene, già ingrossati e costantemente monitorati lungo tutto il loro percorso idrometrico. Purtroppo continuerà a piovere in modo intenso per altre 24 ore su Roma e in gran parte del Lazio, fino ad alta quota. I fiumi, quindi, si ingrosseranno ulteriormente. Soltanto Lunedì 4 Febbraio tornerà a splendere il sole, che durerà a lungo nel corso del mese di Febbraio grazie all’Anticiclone delle Azzorre. Ma a Lunedì bisogna arrivarci senza pesanti conseguenze, quindi è opportuno monitorare lo scenario capitolino con particolare attenzione.

Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per iPhone e iPad: click qui per scaricarla dall’App Store

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per tutti i dispositivi Android: click qui per scaricarla da Google Play