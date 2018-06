Allerta Meteo, violenta sfuriata di maltempo nelle prossime 48 ore: forti temporali, scatta l’allarme in mezza Italia

1 /17 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Arriva da Ovest la nuova ondata di maltempo in procinto di colpire l’Italia, e scatta la nuova Allerta Meteo: abbiamo già molte nubi su Sardegna e settori Occidentali del nostro Paese, ma il vero peggioramento inizierà nelle prossime ore, a partire dal pomeriggio e dalla serata di oggi, Mercoledì 6 Giugno 2018. Avremo piogge e temporali sparsi a macchia di leopardo su tutto il Nord, e in alcune altre Regioni (Toscana, Sardegna, Puglia) con fenomeni a tratti intensi, con locali grandinate, nubifragi e possibili tornado. Attenzione, però, a domani: sarà un Giovedì 7 Giugno di maltempo estremo, sin dal mattino in Sardegna. L’isola del Mediterraneo centrale sarà la Regione più colpita del nostro Paese con violenti temporali, forti grandinate e numerosi tornado specie nella costa occidentale dell’isola. Le temperature crolleranno sensibilmente, con massime di +16/+17°C come se fossimo addirittura in inverno, nella prima metà di Marzo. Nel pomeriggio/sera il maltempo si sposterà sul Centro/Nord, con forti piogge e temporali ovunque dal Molise in sù, soprattutto in pianura Padana e nelle zone interne dell’Appennino tra Abruzzo, Lazio e Marche. Particolarmente colpite le zone terremotate. Anche qui si verificheranno nubifragi e grandinate, possibili tornado in pianura Padana. Le temperature crolleranno fino a +16°C su coste e pianure colpite dai fenomeni di maltempo, mentre continuerà a fare caldo al Sud e soprattutto nella Sicilia meridionale (oltre +36°C tra Trapani, Agrigento e Gela) ma anche su Campania, Puglia, Basilicata e Calabria con temperature diffusamente superiori ai +30°C.

Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: