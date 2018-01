Allerta Meteo: scirocco e caldo anomalo in tutt’Italia, prime criticità al Nord/Ovest per nubifragi e bufere di neve

1 /5 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Allerta Meteo – Prime criticità per il maltempo in atto al Nord/Ovest. In Piemonte soltanto nella giornata di Domenica sono caduti 153mm di pioggia a Pian D’audi, 111mm a Sparone, 100mm a Rima San Giuseppe, 87mm a Lanzo Torinese, 82mm a Valprato Soana, 81mm a Locana, 77mm a Noasca, 70mm ad Ala di Stura, 69mm a Piedicavallo e Coazze, 68mm a Balme. Sulle Alpi nevica copiosamente oltre i 1.500 metri, tra le località al momento più colpite Bardonecchia e Sestriere. A valle il clima è mite con +9°C a Novara e +8°C a Torino.

Intanto sono impressionanti le temperature che si registrano in piena notte, come se fossimo in estate: nel nord della Toscana alcune località del pistoiese e del lucchese sono addirittura a +19°C. Tra Liguria e alta Toscana abbiamo punte diffuse di +17°C da Bogliasco a Viareggio. Clamorosi anche i +20°C di Palermo, +17°C di Reggio Calabria e Latina, i +16°C di Roma, i +15°C di Bari e Crotone, i +13°C di Trieste. In Sicilia abbiamo addirittura +23°C a Capaci, nel Golfo di Carini. Sono tutti dati delle 23:30, persino le medie di Luglio sono più basse! Dopo i record di Domenica, nella giornata di Lunedì ne cadranno molti altri mentre un po’ tutt’Europa è nella morsa del maltempo, soprattutto la Spagna che ha a che fare con una ondata di freddo e neve, ma anche la Francia con i suoi fiumi esondati. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: