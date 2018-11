Allerta Meteo, lo scirocco innesca una nuova ondata di maltempo: allarme alluvioni, nubifragi e tornado. E arriva la prima grande nevicata [MAPPE]

1 /12 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Allerta Meteo – Mentre al Sud splende il sole con temperature che in mattinata hanno raggiunto i +22°C in Sicilia e Sardegna, i +20°C in Calabria e Campania, i +19°C in Puglia, al Centro/Nord è tornato l’atteso maltempo con piogge e temporali soprattutto nell’alto Tirreno tra Liguria e Toscana dove piove in alcuni casi in modo intenso. Piogge più deboli stanno iniziando ad interessare tutto il Nord/Ovest e le Regioni centrali tirreniche, dove il maltempo si intensificherà nel pomeriggio. Proprio nelle prossime ore tra Liguria orientale e alta Toscana si abbatteranno forti temporali, con nubifragi, grandinate e trombe d’aria. Forti piogge interesseranno tutta la pianura Padana e il Nord, con la prima importante nevicata della stagione sulle Alpi dove la quota neve si assesterà tra stasera e domani intorno ai mille metri di altitudine con accumuli significativi in tutto l’arco alpino.

Nella mattinata di domani, Sabato 24 Novembre, il maltempo persisterà in tutto il Nord, estendendosi al Nord/Est e alle Regioni centrali tirreniche (tutta la Toscana, il Lazio, l’Umbria, la Sardegna, le zone interne dell’Abruzzo e del Molise, l’alta Campania).

A partire da Sabato sera, il maltempo si estenderà ulteriormente anche al Sud, con le prime piogge nelle zone joniche di Calabria e Sicilia, e forti temporali sulla Campania. Nella giornata di Domenica 25 Novembre il maltempo si concentrerà proprio al Centro/Sud con forti temporali, nubifragi, grandinate e trombe d’aria: persisterà un caldo anomalo fuori stagione, determinato dal persistente flusso di scirocco che manterrà le temperature vicine o in molti casi addirittura superiori ai +20°C in tutto il Sud. Si tratta di carburante in grado di scatenare fenomeni particolarmente estremi. Massima precauzione.

