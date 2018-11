Allerta Meteo, il Maltempo continua con lo Scirocco: altri violenti nubifragi nelle prossime ore, ecco dove [MAPPE]

1 /16 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Allerta Meteo – Il maltempo continua a a colpire l’Italia con forti venti di scirocco, piogge e temporali che provocano criticità, danni e disagi in molte Regioni. Nelle prossime ore avremo ancora avversità meteorologiche, come possiamo osservare nelle mappe a corredo dell’articolo del modello Moloch dell’ISAC-CNR, ma anche caldo anomalo con picchi di +26°C nel pomeriggio in Calabria e nella Sicilia tirrenica. In Puglia arriveremo a +24°C. I temporali più forti colpiranno ancora la Sicilia occidentale, il Lazio, la Toscana, la Campania e il Friuli Venezia Giulia. Ampie schiarite, invece, in Sardegna dove arriverà un nuovo violento ciclone nel weekend: oggi sarà una sorta di “quiete prima della tempesta“. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: