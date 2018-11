Allerta Meteo, nuovo brusco peggioramento con lo scirocco: violenti temporali in Liguria, caldo anomalo in tutt’Italia

1 /14 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Allerta Meteo – E’ iniziato il nuovo peggioramento provocato dallo scirocco al Nord/Ovest dell’Italia: piove in modo particolarmente intenso in Liguria e in modo particolare in Provincia di Genova, dove oggi sono già caduti 56mm di pioggia a Fabbriche, 53mm a Masone, 45mm a Genova Erzelli, 44mm ad Arenzano, 43mm a Genova Staglieno, 42mm a Genova Marassi, 28mm a Lavagna e San Rocco di Camogli, 20mm a Rapallo, 18mm a Chiavari.

Nelle prossime ore il maltempo si intensificherà ulteriormente con un flusso di scirocco in rinforzo in tutt’Italia: le piogge si concentreranno già nella serata odierna su Genova con violenti temporali, estendendosi anche a Piemonte e Lombardia. Intanto le temperature rimangono eccezionalmente miti, ben superiori rispetto alle medie del periodo soprattutto nelle Regioni del Centro/Nord dove oggi la colonnina di mercurio ha raggiunto +21°C a Roma, Bologna, Parma, Cagliari e Olbia, +20°C a Napoli, Firenze, Modena, Pisa, Latina, Grosseto, Pescara, Ferrara, Guidonia, Mantova, Forlì e Alghero.

Domani, Venerdì 9 Novembre, il maltempo si concentrerà al Nord/Ovest con forti piogge soprattutto in Liguria e Lombardia. Temporali particolarmente violenti colpiranno per 24 ore in modo persistente l’area di Genova, dove potranno cadere oltre 150mm di pioggia con pesanti disagi sul territorio, soprattutto nel settore di levante di Genova (città e provincia). Altri forti piogge interesseranno l’area compresa tra Domodossola, NOvara, Milano, Como e Bergamo. Nel pomeriggio le piogge si estenderanno anche alla Sardegna, e in serata raggiungeranno l’estremità occidentale della Sicilia, sulle isole Egadi e su Trapani. Sabato 10 Novembre il maltempo colpirà anche il Sud e in modo particolare la Sicilia, con forti temporali sul Canale (coinvolte non solo Lampedusa e Pantelleria, ma anche Malta). Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

