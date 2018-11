Allerta Meteo, lo Scirocco non si ferma più: nuova violenta ondata di maltempo tra Giovedì 8 e Venerdì 9 al Nord

1 /11 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Allerta Meteo – Una nuova ondata di maltempo sta per colpire l’Italia dopo la breve tregua di queste ore: già domani, Giovedì 8 Novembre, piogge e temporali torneranno ad interessare il Nord/Ovest per un nuovo forte impulso dello Scirocco che continua ad alimentare il “Monsone Italiano” iniziato due settimane fa con conseguenze apocalittiche per il maltempo estremo che ha colpito l’Italia.

Domani avremo violenti temporali per tutto il giorno in Liguria, con picchi di 200mm nell’area di Genova dove c’è il rischio di nuovi eventi alluvionali. Forti piogge colpiranno anche il Piemonte e la Lombardia, ingrossando ulteriormente fiumi e laghi già ai limiti dell’esondazione.

Dopodomani, Venerdì 9 Novembre, il maltempo si intensificherà ulteriormente con forti e persistenti piogge su Liguria, Piemonte e Lombardia. E’ grande la preoccupazione per i bacini idrometrici, che rischiano una nuova onda di piena ancora più grossa delle precedenti. La quota neve rimarrà elevatissima se non addirittura in ulteriore rialzo, superiore addirittura ai 2.600/2.700 metri sulle Alpi, proprio a causa del caldo flusso sciroccale: così pioverà anche in alta montagna e fiumi e laghi si ingrosseranno ulteriormente.

Ampie schiarite e clima mite, invece, in tutto il Centro/Sud dove il maltempo tornerà nel weekend, con forti temporali Sabato 10 Novembre in Sicilia.

Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per iPhone e iPad: click qui per scaricarla dall’App Store

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per tutti i dispositivi Android: click qui per scaricarla da Google Play