Allerta Meteo, lo scirocco scatena un altro brusco peggioramento in vista del weekend: forte maltempo, tanta neve sulle Alpi

1 /16 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Allerta Meteo – L’Italia si appresta a vivere un nuovo brusco peggioramento delle condizioni meteorologiche, anche stavolta innescato dallo scirocco: le correnti meridionali soffieranno intense su gran parte d’Italia già nella giornata di Venerdì, e poi rimarranno tali anche nel weekend. Le temperature aumenteranno sensibilmente un po’ in tutto il Paese e soprattutto al Sud, dove nel basso Tirreno avremo picchi vicini ai +25°C. Al Nord, invece, farà decisamente più freddo, in modo particolare al Nord/Ovest dove in Piemonte nella giornata di Venerdì la neve cadrà fino a quote collinari, per poi assestarsi ad altitudini medie. Sarà la prima vera grande nevicata della stagione alpina, con accumuli importanti già dai 900–1.000 metri di quota tra Venerdì pomeriggio e Sabato sera. Tra Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia nevicherà ovunque in modo intenso e copioso per oltre 24 ore, con accumuli di circa mezzo metro nelle principali località turistiche situate oltre i 1.100/1.200 metri di altitudine. Il modo migliore per avviarsi alla stagione sciistica con l’arrivo di Dicembre e delle sue ambite festività.

A valle, però, tornerà l’incubo maltempo con forti piogge e temporali dapprima concentrati, Venerdì 23 Novembre, al Nord/Ovest e soprattutto in Liguria, poi estesi Sabato 24 a tutto il Nord e alle Regioni tirreniche del Centro, successivamente Domenica 25 a tutto il Centro/Sud.

A medio e lungo termine, prospettive molto interessanti: la prossima settimana il mese di Novembre potrebbe concludersi all’insegna del fresco e dell’instabilità con una nuova discesa d’aria fredda da Nord/Est. Successivamente già nel prossimo weekend, il mese di Dicembre potrebbe iniziare con una poderosa rimonta dell’Anticiclone delle Azzorre che potrebbe garantire, proprio in concomitanza con i primi giorni dell’Inverno Meteorologico 2018/2019, un lungo periodo di bel tempo e caldo anomalo. Ma di questo parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti, intanto è più opportuno concentrarsi sulla nuova forte ondata di maltempo in arrivo. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per iPhone e iPad: click qui per scaricarla dall’App Store

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per tutti i dispositivi Android: click qui per scaricarla da Google Play