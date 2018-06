Allerta Meteo, settimana tempestosa al Centro/Nord per via dei violenti temporali, caldo africano in aumento al Sud Italia con valori massimi fino a +35/37°C

1 /17 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Nella giornata di ieri Lunedì 4 Giugno ha avuto inizio una settimana a tratti tempestosa contraddistinta dall’arrivo di rovesci e temporali anche forti che hanno colpito le regioni settentrionali con rovesci e temporali che hanno raggiunto il Piemonte, per poi incamminarsi verso il resto del Nord, con un rarissimo ”tornado” che si è formato ieri pomeriggio sull’altopiano di Asiago a 1000 metri di quota, infatti l’accumulo energetico dispensato dall’anticiclone africano nei giorni scorsi, ha fatto da miccia alla formazione di tale evento vorticoso, che data l’alta altitudine è alquanto raro dato che si tratta di fenomeni che si formano maggiormente sulle zone di pianura. Improvvisi temporali invece da fronte caldo hanno interessato la Campania e la Puglia centro/meridionale con una violenta e paurosa grandinata che ha flagellato la Valle d’Itria, con chicchi grandi fino a 4/5 cm di diametro. Nella giornata odierna i temporali inizieranno ad espandersi fin verso la Toscana interna, le Marche, l’Umbria, rilievi laziali, l’Abruzzo, il Molise, e la Puglia centro/settentrionale. Le precipitazioni si distribuiranno nelle regioni interessate a carattere sparso, ma potranno risultare anche violente e localmente accompagnate da grandinate con possibili formazioni di super/celle temporalesche. L’instabilità darà una temporanea tregua al Nord Italia, anche se qualche focolaio temporalesco sarà sempre possibile seppur isolato sulle Alpi/Prealpi, ma non sono esclusi locali sconfinamenti anche tra basso Piemonte, Liguria di Ponente, alta Lombardia, Emilia occidentale ed orientale, Trentino Alto Adige, alto Veneto e Friuli Venezia Giulia. Tra Mercoledì 6 e Giovedì 7 Giugno saranno le regioni centrali ad essere bersagliate dai temporali con Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Gargano e Sardegna raggiunte dalle precipitazioni. Inoltre saranno possibili altri temporali anche di forte intensità su tutto il Nord da Ovest verso Est. Le temperature invece tenderanno ad aumentare ulteriormente in tutto il Sud a causa della ventilazione dai quadranti meridionali che accentuerà la calura. Sarà infatti una settimana molto calda soprattutto all’estremo Sud con punte fino a +35/37°C ma farà piuttosto caldo anche sul resto del Sud Italia con valori massimi che raggiungeranno i +32/35°C specie nelle zone interne. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: