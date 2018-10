Allerta Meteo, il maltempo si sposta all’estremo Sud: temporali violentissimi in Sicilia e su Malta nelle prossime ore [MAPPE]

1 /22 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Allerta Meteo – La situazione meteorologica sta migliorando in queste ore al Nord/Ovest e in Sardegna, nelle Regioni colpite ieri da piogge torrenziali con pesanti conseguenze sui territori. Ma l’ondata di maltempo continuerà a colpire le aree centrali del Mediterraneo, spostandosi verso il Sud Italia e interessando Sicilia, Calabria, Malta e Tunisia, mentre in Europa fa sempre più caldo con temperature incredibili fin nei Paesi Scandinavi. In modo particolare la Sicilia sarà l’area più colpita dai fenomeni estremi tra oggi pomeriggio e domani mattina, insieme all’isola di Malta: temporali violentissimi colpiranno nelle prossime ore gran parte dell’isola in modo particolare nei suoi settori orientali, tra Catania, Siracusa e Ragusa, ma anche lungo la costa meridionale, nei settori occidentali e nelle isole minori del Canale di Sicilia. Oggi in Sicilia le scuole sono chiuse per l’allerta meteo a Catania, Barcellona Pozzo di Gotto, Milazzo e Biancavilla.

Altri forti temporali colpiranno Malta con furiosi nubifragi. Attenzione ai temporali anche nella Calabria meridionale jonica, soprattutto sul versante orientale dell’Aspromonte. Attenzione ai fenomeni temporaleschi che saranno molto violenti: quest’ondata di maltempo ha già provocato 12 morti a Maiorca, sulle isole Baleari, 2 vittime in Costa Azzurra nella Francia meridionale, e altri 2 morti in Sardegna. Massima attenzione anche in Sicilia e a Malta nelle prossime 24 ore. Eloquenti, a corredo dell’articolo, le mappe dei modelli Moloch dell’ISAC-CNR. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: