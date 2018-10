Allerta Meteo, violentissima Squall-Line nel Canale di Sicilia: sta per colpire Malta, domani mattina colpirà Ragusa e Siracusa [LIVE]

1 /13 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Allerta Meteo – Splende il sole e fa decisamente caldo su gran parte d’Italia in modo particolare sulle Regioni tirreniche dove città come Roma, Napoli e Pisa hanno raggiunto i +27°C, e in Campania abbiamo addirittura punte di +28°C. Caldo anche al Nord/Est con temperature di +25°C in pianura Padana tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, ma le temperature sono in linea generale ben superiori rispetto alle medie del periodo anche al Sud con picchi di +27°C nel Salento e diffusi +26°C in Calabria e Sicilia. Emblematico il dato di Roma, che non ha avuto fino ad oggi un solo giorno di questo mese di Ottobre con temperature in linea rispetto alle medie del periodo, ma ha sempre avuto tra 4 e 6 gradi al di sopra della norma sia nelle minime che nelle massime.

L’attenzione è quindi tutta focalizzata sulla squall-line temporalesca che sta attraversando il Canale di Sicilia da occidente verso oriente: è imminente il suo arrivo su Malta, dove scatenerà violentissimi temporali. Poi colpirà la Sicilia sud/orientale nella notte, con nubifragi all’alba di domani, Venerdì 19 Ottobre, su ragusano e siracusano. Massima attenzione agli sbalzi termici: possibili forti grandinate e trombe d’aria.

Migliora, invece, la situazione meteo in Sardegna dove oggi a Cagliari le scuole sono rimaste chiuse e il maltempo ha colpito con veemenza tutti i settori meridionali e orientali della Regione.

