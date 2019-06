La stagione estiva che inizia ufficialmente oggi, nel giorno del Solstizio d’Estate, sarà pesantemente compromessa dal maltempo nelle sue prime 24 ore al Nord Italia. I primi violenti temporali hanno già colpito Torino, scatenando fenomeni estremi: il capoluogo piemontese è stato imbiancato dalla grandine con 72mm di accumulo pluviometrico e un calo termico improvviso da +28°C a +14°C in poche ore, nel primo pomeriggio di oggi (foto e video). I primi temporali stanno colpendo anche il Trentino Alto Adige e l’area dolomitica, ma i fenomeni più estremi si verificheranno nelle prossime ore e in modo particolare nella mattinata di domani, Sabato 22 Giugno, quando l’aria fredda irromperà sull’Italia settentrionale innescando temporali molto violenti soprattutto in Lombardia, Trentino Alto Adige e Veneto. Qualche temporale colpirà anche l’Emilia Romagna. Le temperature caleranno di oltre 10°C. In Lombardia è alto il rischio di tornado in Brianza e nel Bergamasco, dove potranno cadere fino a 100mm di pioggia in poche ore.

Nel pomeriggio/sera di Sabato altri intensi temporali interesseranno il Nord/Est e la Romagna.

La Protezione Civile ha lanciato l’allarme arancione proprio per la Lombardia, con un’apposita – pesantissima – allerta meteo. Anche l’autorevole centro Estofex ha evidenziato il rischio di fenomeni estremi nei bollettini odierni.

Eloquenti le mappe del modello Moloch dell’ISAC-CNR che pubblichiamo nella gallery a corredo dell’articolo.

Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale, in modo particolare con i nuovi radar meteo aggiornati: