Allerta Meteo, forte maltempo al Sud: veloce sfuriata fredda, bufere di neve tra Molise, Puglia e Campania [MAPPE]

1 /18 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Allerta Meteo – Mentre al Nord splende il sole e fa caldo come se fossimo in piena Primavera, al Sud l’inverno continua a mostrare il suo volto più crudo. La settimana è iniziata con un lunedì di freddo e maltempo: in pieno giorno abbiamo +8°C a Bari, Lecce, Taranto e Brindisi, +9°C a Cosenza, Salerno e Caserta, +10°C a Napoli, Pescara e Termoli, +12°C a Messina e Reggio Calabria, +13°C a Catania. In Sardegna il maestrale ha superato i 140km/h con mare agitato e disagi ai collegamenti marittimi. Nelle prossime ore il maltempo si intensificherà soprattutto all’estremo Sud, in Calabria e Sicilia, con forti piogge e temporali nel pomeriggio. La Sicilia tirrenica sarà colpita da veri e propri nubifragi nel messinese, con picchi di 80mm di pioggia tra Madonie e Nebrodi, come possiamo osservare dalle mappe del modello Moloch (ISAC-CNR) che pubblichiamo nella gallery a corredo dell’articolo. La quota neve inizialmente sarà elevata, oltre 1.500 metri di altitudine, ma crollerà nella notte per l’arrivo di masse d’aria fredde provenienti dai Balcani e domani farà di nuovo molto freddo come nei giorni scorsi. Le temperature, infatti, diminuiranno ulteriormente e la neve domattina arriverà fino ai 200–300 metri di quota tra Abruzzo meridionale, Molise, zone interne della Campania e Puglia, dove si verificheranno le nevicate più abbondanti sul Gargano e nelle Murge. Dalla tarda mattinata di domani tornerà a splendere il sole ovunque con temperature in aumento per tutta la settimana. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per iPhone e iPad: click qui per scaricarla dall’App Store

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per tutti i dispositivi Android: click qui per scaricarla da Google Play