Allerta Meteo, il fronte freddo si muove verso il Sud: forte maltempo fino a domani – MAPPE e DETTAGLI

Allerta Meteo – Nel giorno in cui anche Google ha deciso di celebrare con un Doodle il 180° anniversario dell’Inaugurazione della prima linea ferroviaria italiana, proprio tra Napoli e Portici e più in generale su gran parte della Campania si stanno verificando (per il terzo giorno consecutivo) forti piogge e temporali che provocano danni e disagi. Il maltempo sta scendendo verso Sud, anche se il fronte freddo è ancora sul medio Adriatico: è una giornata molto fredda, con gli ultimi rilevamenti delle ore 13:20 di appena +13°C a Perugia, Ancona, Jesi, Porto Sant’Elpidio, Arezzo e Avezzano e addirittura +10°C a L’Aquila.

Nelle prossime ore il fronte freddo scenderà ancora più a Sud, dove tra oggi pomeriggio e domani mattina avremo forti piogge e temporali. Eloquenti le mappe del modello Moloch dell’ISAC-CNR che pubblichiamo nella gallery a corredo dell’articolo.

Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: