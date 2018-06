Allerta Meteo, forte maltempo al Sud: Puglia e Sicilia sott’acqua, ma attenzione in Calabria nel weekend [MAPPE e DETTAGLI]

1 /16 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Allerta Meteo – Continua ad imperversare il maltempo che sta colpendo il Sud Italia ormai da tre giorni. Sicilia e Puglia sono letteralmente sott’acqua: diluvia da ieri nella fascia tirrenica siciliana, tra palermitano e messinese, dove sono caduti ben 65mm di pioggia a Caltavuturo, 58mm a Castelbuono, 57mm a Mistretta, 50mm a Pettineo, 46mm a Caronia, 44mm a Monreale, 42mm a San Fratello, 36mm a San Pier Niceto, 35mm a Palermo, 29mm a Naso, 25mm a Cefalù. In Puglia, invece, solo oggi sono già caduti 61mm di pioggia a Palo del Colle, 36mm a Cisternino, 35mm a Corato, 30mm a Bari, 28mm a Fasano e Alberobello, 23mm a Foggia.Il maltempo continuerà nelle prossime ore e, anzi, si intensificherà ulteriormente soprattutto nel basso Tirreno: sarà un weekend dal clima autunnale nelle Regioni meridionali, e attenzione alla Calabria che verrà bersagliata dai fenomeni estremi. Tra stasera e Domenica avremo piogge torrenziali in modo particolare lungo la fascia tirrenica dove avremo piogge torrenziali, grandinate e nuove trombe d’aria. Eloquenti le mappe a corredo dell’articolo. Instabilità anche su Lazio e Campania, sole e caldo tipicamente estivi, invece, al Centro/Nord. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: