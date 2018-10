Allerta Meteo, tempesta di vento peggio di un Uragano in arrivo: nel pomeriggio raffiche shock di 150 km/h in Sardegna, massima allerta! [MAPPE]

1 /8 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Allerta Meteo – Sono giorni di forte maltempo per tutta l’Italia, sottolineati anche dal nuovo pesantissimo avviso Estofex per le prossime ore. In particolare, i modelli convergono sulla formazione di un’intensa bassa pressione sul Mediterraneo occidentale nel corso della giornata odierna, lunedì 29 ottobre, che si sposterà rapidamente sulla Sardegna. Si rafforzerà velocemente, forse fino a 985hPa, producendo una tempesta di vento molto forte, come un Uragano che si abbatte sull’area. La zona interessata è la costa occidentale dell’isola, dove in alcune aree si potranno toccare valori da record di 180 km/h!

I modelli concordano ampiamente su una rapida ciclogenesi sul Mediteranneo occidentale a sud-est delle Baleari nella mattinata di oggi. La bassa pressione si rafforzerà rapidamente mentre si muove verso est. Attesi venti molto forti quando il sistema colpirà la costa occidentale della Sardegna nel pomeriggio. Sono previsti venti di 100-120 km/h, con raffiche fino a 150 km/h o anche maggiori. Intanto, tra le province di Nuoro e Oristano, lo Scirocco sta già creando disagi con raffiche fino a 80 km/h.