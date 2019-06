Meteo, dopo il caldo africano scatta l’allerta: temperature in picchiata e violenti temporali [MAPPE e DETTAGLI]

Allerta Meteo – Il Centro/Nord Italia sta vivendo ore caldissime: è un pomeriggio di fuoco con gli attuali +40°C misurati a Merano, i +39°C di Firenze, Bolzano e Ferrara, i +38°C di Roma, Bologna, Modena, Parma e Pordenone e i +37°C di Milano, Torino, Verona, Padova, Brescia, Udine, Vicenza e Latina. Le temperature massime saranno ancora più alte, dopo le 17:00, nel momento del picco massimo dell’ondata di caldo africano in atto.

La situazione cambierà drasticamente domani, Venerdì 28 Giugno: come possiamo osservare nelle mappe del modello Moloch dell’ISAC-CNR che pubblichiamo nella gallery a corredo dell’articolo, con l’arrivo di venti più freschi dai Balcani: le temperature precipiteranno e i contrasti termici innescheranno dei forti temporali che colpiranno gran parte del Nord e poi anche del Centro, con nubifragi e grandinate. I fenomeni saranno veloci, ma molto violenti per l’energia lasciata nei bassi strati dell’atmosfera dal super caldo di queste ore. Attenzione a veri e propri fortunali nella zona del Lago di Garda, in Veneto, nel Polesine, in Romagna ma anche tra Toscana, Lazio e Campania dove l’instabilità appenninica pomeridiana sconfinerà verso la costa Tirrenica.

Già oggi, intanto, in Sicilia si stanno verificando intensi temporali pomeridiani: forte pioggie segnalata ad Enna, Mussomeli, Caltabellotta, Palazzolo Acreide.

Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale, in modo particolare con i nuovi radar meteo aggiornati:

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per iPhone e iPad: click qui per scaricarla dall’App Store

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per tutti i dispositivi Android: click qui per scaricarla da Google Play