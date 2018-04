Allerta Meteo al Sud per i forti temporali pomeridiani di oggi. Caldo estivo al Nord fino a +28°C in pianura Padana

1 /19 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Allerta Meteo – Anche oggi pomeriggio avremo forti temporali sulle Regioni del Sud: i fenomeni saranno più intensi rispetto a quelli che si sono verificati ieri nelle zone appenniniche, e soprattutto potranno stavolta sconfinare fin sulle coste e pianure tirreniche. Anche grandi città come Roma, Napoli, Salerno, Lamezia Terme, Reggio Calabria e Palermo rischiano di dover fare i conti con veloci acquazzoni pomeridiani, prima del miglioramento serale. Nelle immagini a corredo dell’articolo (le mappe del modello Moloch dell’ISAC-CNR) possiamo notare proprio le zone più colpite dai fenomeni, quindi Campania, Basilicata tirrenica, Calabria e Sicilia, ma anche tra Abruzzo, Lazio e Sardegna avremo dei fenomeni temporaleschi pomeridiani. Bel tempo e sole indisturbato, invece, su tutto il Nord e su gran parte del Centro, dove già alle 10:00 di stamattina avevamo temperature eccezionalmente miti per il periodo, tra +21 e +22°C. Le minime della notte in alcune località della pianura Padana sono rimaste addirittura di +14°C, e le massime arriveranno oggi fino a +28°C come se fossimo già in estate.

Anche nei prossimi giorni continuerà a splendere il sole, che da domani si estenderà anche al Centro/Sud con temporali pomeridiani in attenuazione. Le temperature aumenteranno sensibilmente e nelle zone interne del Nord avremo i primi +30°C della stagione. Si prospetta un weekend precocemente estivo in tutto il Paese. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: