Allerta Meteo, altra giornata di violenti temporali pomeridiani: attenzione al Centro/Sud [MAPPE e DETTAGLI]

Allerta Meteo – Altra giornata di instabilità pomeridiana oggi sull’Italia: forti temporali colpiranno nel pomeriggio molte aree del Paese, dalle Alpi alle isole maggiori. Eloquenti le mappe del modello Moloch elaborato dall’ISAC-CNR (nella gallery a corredo dell’articolo). I fenomeni più violenti colpiranno l’Appennino centro/meridionale tra Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia e Basilicata. Nelle zone interne di queste Regioni avremo violente grandinate e bombe d’acqua che potrano provocare danni e disagi. Forti temporali anche in Sardegna e nella Sicilia settentrionale. Al Nord, i fenomeni più rilevanti interesseranno il Trentino Alto Adige, le Dolomiti e il Friuli Venezia Giulia. Qualche temporale anche sull’Appennino emiliano. E anche domani, Mercoledì 9 Maggio, insisterà l’instabilità su gran parte del Paese. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: