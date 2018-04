Allerta Meteo, forti temporali pomeridiani al Sud: bombe d’acqua in Sicilia mentre al Nord è già estate [LIVE]

1 /9 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Allerta Meteo – Forti temporali pomeridiani, come ampiamente previsto da giorni, stanno colpendo in queste ore il Sud Italia, in modo particolare in Sicilia dove sono caduti 35mm di pioggia a Piazza Armerina, 15mm a Canicattì, 11mm a Mistretta, 10mm a Ragusa, ma anche in Calabria dove un breve rovescio è arrivato persino sulla costa a Reggio città. Situazione completamente opposta al Nord, dove splende il sole e fa molto caldo con +27°C a La Spezia, Mantova e Merano, +26°C a Udine, Savona e Pordenone, +25°C a Milano, Torino, Genova, Trieste, Ferrara e Vicenza. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: