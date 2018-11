Allerta Meteo, maltempo estremo al Centro/Sud: arriva il freddo, allarme per venti impetuosi, tornado e temporali [MAPPE]

1 /25 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Allerta Meteo – Una nuova ondata di maltempo si sta abbattendo sull’Italia centro/meridionale, dove nelle prossime ore i fenomeni estremi si intensificheranno per l’aria fredda in arrivo a metà settimana. E’ alto il rischio di nuovi devastanti tornado, soprattutto nel medio/basso Tirreno tra Lazio, Campania, Calabria e Sicilia, per i contrasti termici tra l’aria fredda in arrivo da Nord e il caldo persistente ai bassi strati. E così nelle prossime ore si alzerà un vento impetuoso di maestrale e ponente che colpirà tutto il Sud e in modo particolare la Sardegna, la Sicilia e il basso Tirreno. Stasera tra le 20:00 e le 22:00 ci aspettiamo raffiche di 100km/h da Ovest a Palermo, con pesanti ripercussioni sul territorio. Le piogge e i temporali continueranno a colpire le Regioni Tirreniche, oggi Sardegna, Lazio e Campania, domani Calabria e Sicilia (ma anche le Adriatiche, specie Marche, Abruzzo e Molise), con forti venti e grandi turbolenze che potranno innescare nuovi violenti tornado dopo quelli già disastrosi dei giorni scorsi.

Le temperature diminuiranno sensibilmente a partire da domani, e soprattutto Mercoledì 28 e Giovedì 29 Novembre, con le prime nevicate sull’Appennino, per poi risalire nel fine settimana. Ma di questo parleremo nei prossimi aggiornamenti. Intanto ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale, visto lo scenario particolarmente estremo per le prossime ore:

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per iPhone e iPad: click qui per scaricarla dall’App Store

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per tutti i dispositivi Android: click qui per scaricarla da Google Play