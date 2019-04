Allerta Meteo, un “mare” di nubi e piogge sull’Italia: attenzione a Mercoledì 10 Aprile – MAPPE e DETTAGLI

Allerta Meteo – Un “mare” di nubi e piogge sull’Italia nelle prossime ore: le mappe del modello Moloch elaborate dall’ISAC-CNR che pubblichiamo nella gallery a corredo dell’articolo sono eloquenti rispetto al maltempo che interesserà il nostro Paese nelle prossime ore, e soprattutto nella giornata di domani, Mercoledì 10 Aprile. Avremo piogge in tutt’Italia, in modo particolare nelle Regioni tirreniche e al Nord/Est, ma anche in Sardegna e su parte del Sud. Poche nubi soltanto in Sicilia, Calabria jonica e Salento. Le temperature diminuiranno un po’ ovunque di qualche grado.

Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per iPhone e iPad: click qui per scaricarla dall’App Store

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per tutti i dispositivi Android: click qui per scaricarla da Google Play