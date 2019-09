Allerta Meteo per l’Uragano Lorenzo, un “mostro” di 5ª Categoria in arrivo sull’Europa [MAPPE]

Cresce in Europa l’Allerta Meteo per l’arrivo dell’Uragano Lorenzo, un “mostro” di 5ª categoria sulla scala Saffir-Simposon in posizione decisamente insolita nell’oceano Atlantico, molto orientale tanto che non interesserà il continente americano bensì andrà a sfogare tutto il proprio impeto in Europa. I fenomeni più estremi sono attesi alle isole Azzorre nella serata di Martedì 1 Ottobre, quando in modo particolare le isole di Flores e Corvo, le più occidentali dell’arcipelago, verranno spazzate da venti impetuosi e piogge torrenziali. Il maltempo interesserà comunque tutte le isole delle Azzorre. Successivamente la tempesta continuerà a muoversi verso nord/est, dirigendosi verso le isole Britanniche: potrebbe colpire l’Irlanda e il Regno Unito a metà settimana, provocando tutta una serie di conseguenze a catena sul clima europeo con una contestuale ondata di freddo invernale nei settori centro/orientali del continente (ne verrà coinvolta anche l’Italia).