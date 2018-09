Allerta Meteo, l’Uragano Mediterraneo sta nascendo nel Golfo della Sirte: ciclogenesi in atto, allarme sullo Jonio [LIVE]

1 /12 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Scatta l'Allerta Meteo nel Mediterraneo centrale per l'Uragano Mediterraneo ("Medicane") in formazione nel Golfo della Sirte, in Libia, dov'è già in atto la ciclogenesi di una tempesta che durerà fino a Domenica 30 Settembre e colpirà in modo molto pesante soprattutto Grecia e Turchia nel weekend, ma anche Libia e più marginalmente l'estremo Sud/Est della nostra Italia nella giornata di domani, Venerdì 28 Settembre. Proprio in queste ore è in atto la "ciclogenesi" dell'Uragano, cioè la formazione del ciclone che dal Golfo della Sirte tra oggi pomeriggio e domani mattina risalirà sul mar Jonio, dove la bassa pressione sprofonderà intorno a 995hPa e arriverà a lambire l'Italia nel punto più vicino della sua traiettoria durante la giornata di Venerdì 28 Settembre, probabilmente nel pomeriggio. In questa fase avremo venti impetuosi e qualche pioggia tra Calabria e Sicilia orientali, nelle zone joniche, con mareggiate molto intense sulle coste esposte. L'Italia, fortunatamente, sarà toccata soltanto in modo marginale dal ciclone che rimarrà prevalentemente al largo per poi abbattersi con particolare violenza sulla Grecia nel weekend, dopo i violenti temporali pre-frontali che investiranno il Paese ellenico già stasera.