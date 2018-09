Allerta Meteo, violento Uragano Mediterraneo sul mar Jonio: ecco le conseguenze sull’Italia, Calabria e Sicilia esposte al maltempo

1 /32 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Allerta Meteo – L’Italia si appresta a vivere l’ultimo weekend del mese di Settembre con connotati meteorologici particolarmente estremi: su gran parte del Paese avremo un clima mite per un ultimo rigurgito d’Estate, un “canto del cigno” con temperature massime di oltre +30°C su tutto il Nord e sulle Regioni centrali tirreniche tra Venerdì 28 e Sabato 29 Settembre, cieli completamente sereni e venti deboli o addirittura completamente assenti grazie a una poderosa risalita dell’Anticiclone. A pochi chilometri dall’Italia, però, nelle acque del mar Jonio, sta nascendo una tempesta violentissima, un vero e proprio “Medicane” (dalla crasi inglese “Mediterranean Hurricane”, cioè Uragano Mediterraneo). La tempesta potrebbe raggiungere addirittura la 2ª categoria sulla scala Saffir-Simpson, con venti ad oltre 150km/h, proprio tra Venerdì 28 e Sabato 29 Settembre. L’Uragano si abbatterà in modo diretto sulla Grecia e in modo particolare sull’isola di Creta nel fine settimana: è alto l’allarme di fenomeni violentissimi nella giornata di Domenica 30 Settembre proprio sulla leggendaria isola culla della civiltà minoica, dove tra residenti e turisti c’è un milione di persone in stato di grande apprensione. Apprensione anche nel Peloponneso e nell’Attica che secondo gli ultimi aggiornamenti saranno pienamente coinvolti dal forte maltempo del weekend.

Ma anche l’Italia non rimarrà soltanto a guardare: almeno l’estremo sud/est del nostro Paese, nelle zone joniche tra Calabria e Sicilia, rischia grosso. Fortunatamente le nostre Regioni saranno soltanto sfiorate dalla parte più violenta della tempesta, ma essere sfiorati da un uragano di 2ª categoria non è comunque una passeggiata di salute. In modo particolare nella giornata di domani, Venerdì 28 Settembre, e più specificatamente nel pomeriggio/sera, ci aspettiamo venti impetuosi da Nord/Est su Calabria e Sicilia orientale, piogge a tratti intense e mare in burrasca su tutte le coste joniche dal crotonese al ragusano. I fenomeni più estremi dovrebbero rimanere confinati al largo, in mare aperto, ma comunque i venti soffieranno impetuosi e il mare sarà in burrasca con forti mareggiate sui litorali esposti a oriente. Anche la Protezione Civile, a tal proposito, ha emanato un importante avviso di condizioni meteo estreme. Massima attenzione, quindi, a non sottovalutare una situazione estremamente pericolosa. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: