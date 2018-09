Allerta Meteo, nel mar Tirreno sta nascendo il Ciclone Mediterraneo che rischia di diventare un terribile “Medicane”: le MAPPE in diretta

1 /11 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Allerta Meteo – Si sta iniziando ad attivare proprio in queste ore pomeridiane (vedi mappe nella gallery a corredo dell’articolo) la circolazione ciclonica nel mar Tirreno che potrebbe determinare, a partire dalla prossima notte, la formazione di un “Medicane”, dall’inglese “Mediterranean Hurricane”, cioè “Uragano Mediterraneo“: un fenomeno meteorologico che ha sempre caratterizzato gli episodi di maltempo autunnale più estremo nella storia del nostro Paese, e su cui c’è grande preoccupazione per i prossimi tre giorni, Giovedì 20, Venerdì 21 e Sabato 22 Settembre. La Regione più colpita dalle precipitazioni sarà la Sardegna, in modo particolare nei suoi settori nord/orientali, già dal pomeriggio/sera di oggi, ma anche in Sicilia (dove si sono già verificate le prime bombe d’acqua), Calabria e sull’Appennino centrale sono in atto forti piogge e temporali determinati proprio dall’instabilità di questo vortice depressionario.

Uno scenario estremamente pericoloso determinato dal caldo anomalo che sta interessando l’Italia e soprattutto l’Europa settentrionale: in Polonia varie località stanno sfiorando i +30°C, ma fino al momento i dati più impressionanti del giorno sono quelli della Lituania dove abbiamo addirittura +27°C a Vilnius, Šiauliai e Biržai, +26°C a Kaunas e Utena.

Il forte maltempo del Centro/Sud non farà diminuire le temperature: continuerà a fare caldo tutta la settimana (weekend compreso) e proprio questo caldo così esagerato innescherà i fenomeni temporaleschi più intensi delle prossime ore e dei prossimi giorni. Massima attenzione: