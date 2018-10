Allerta Meteo, il maltempo provocato dal caldo anomalo flagella l’Italia: la tempesta che risale il Tirreno può diventare un Uragano al largo di Roma [LIVE]

1 /47 GUARDA le altre FOTOGALLERY

E’ provocato dal caldo anomalo il maltempo che sta flagellando l’Italia: dopo il “Medicane” (Uragano Mediterraneo”) che dieci giorni fa si è formato sul mar Jonio provocando devastanti mareggiate sulla Sicilia orientale e su Malta per poi abbattersi con violenza distruttiva sulla Grecia dove ha provocato dieci morti, centinaia di feriti e danni gravissimi, un’altra tempesta Mediterranea sta alimentando in quest’inizio di Ottobre piogge alluvionali nelle Regioni del Sud. Il ciclone si trova nel mar Tirreno, vicino la Sardegna orientale, e negli ultimi tre giorni ha già scaricato oltre 500mm di pioggia in Calabria con picchi di 300mm in appena sei ore nella scorsa notte. Dati impressionanti che hanno provocato conseguenze drammatiche sul territorio: si contano tre morti, svariati feriti e centinaia di evacuati tra le province di Vibo Valentia, Catanzaro e Crotone, le più colpite dalle precipitazioni.

Il maltempo proseguirà anche nel weekend, tanto che l’allerta meteo è elevatissima. Il ciclone sul mar Tirreno, infatti, risalirà verso la Toscana e potrebbe diventare un altro uragano Mediterraneo, un altro Medicane proprio come quello di dieci giorni fa sul mar Jonio. Il caldo anomalo delle acque del mar Tirreno è alla base di questi fenomeni così violenti: nel mar Jonio, infatti, dopo il Medicane “Zorbas” la temperatura del mare è crollata perdendo il caldo accumulato nei mesi estivi. Nel Tirreno invece il mare è ancora caldissimo, ed è tutta energia che va ad alimentare sistemi ciclonici così violenti. La tempesta potrebbe diventare un Uragano nella sera/notte di oggi quando si troverà al largo di Roma, provocando violentissimi temporali sulle coste della Toscana centro/meridionale e sul Lazio, dov’è alta l’allerta meteo per stasera e domani. Nel weekend il ciclone risalirà definitivamente su tutto il Centro/Nord, “liberando” il Sud dalla morsa del maltempo e provocando forti piogge e temporali su tutte le Regioni dell’Italia centrale e settentrionale.

Intanto, però, oggi il maltempo continuerà anche al Sud, soprattutto nelle zone joniche con violenti temporali di tipo “V-Shaped”, tra i più pericolosi, che proseguiranno fino alla prima mattinata di domani, quindi per tutta la sera/notte. Le zone più colpite saranno proprio quelle joniche, tra le province calabresi di Reggio Calabria, Vibo Valentia, Catanzaro, Crotone e Cosenza, ma anche in Basilicata (provincia di Matera) e nella Puglia centro/meridionale, tra le province di Taranto e Lecce, in modo particolare nel Salento. E’ alto il rischio di tornado, grandinate, forti raffiche di vento e nuove alluvioni. Massima attenzione!

