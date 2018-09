Allerta Meteo, l’Uragano “Zorbas” adesso si abbatte sulla Grecia: Paese paralizzato, rischio catastrofe [MAPPE]

1 /12 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Un Uragano con caratteristiche tropicali nel cuore del Mediterraneo: è un evento molto raro, ma non certo il primo della storia. Così “Zorbas” in queste ore, dopo essersi rinforzato sul mar Jonio e aver lambito il Sud Italia provocando danni ingenti per le mareggiate sulle coste orientali della Sicilia, si sta abbattendo sulla Grecia che rimane con il fiato sospeso e rischia una catastrofe. Sta già diluviando sul Peloponneso, con piogge torrenziali: stamattina sono già caduti 96mm di pioggia a Spetses, 87mm a Taktikoupoli, 80mm ad Alagonia, 79mm a Sparta, 44mm a Hydra, 41mm a Kyparissia, 34mm a Didyma, 30mm ad Andritsaina, 29mm a Kardamyli, 28mm a Trikala, 27mm a Kato Kopanaki, 22mm a Zante.

L’Uragano è caratterizzato da venti medi, intorno al proprio occhio, di oltre 150km/h ed è classificato di 2ª categoria sulla scala Saffir-Simpson: gli ultimi aggiornamenti hanno modificato di qualche decina di chilometri la traiettoria della tempesta che si muoverà su un tragitto più settentrionale, coinvolgendo nel maltempo oltre a Peloponneso e Attica anche la Tessaglia e la Grecia Centrale. I fenomeni più estremi dovrebbero quindi risparmiare, rispetto alle previsioni di ieri, Creta e le isole Cicladi, ma coinvolgeranno quasi tutte le principali città del Paese in modo più diretto (Atene, Pireo, Patrasso, Peristeri, Larissa, Kallithea) e le isole Sporadi settentrionali, nel mare Egeo. Intanto la maggior parte dei traghetti in partenza da Atene e dintorni è stata cancellata, e il maltempo sta già causando ritardi nell’operatività dei voli. I venti soffieranno ad oltre 140km/h sulla terraferma, e il mare si ingrosserà in modo pesantissimo (ben più rispetto a quanto non abbia fatto nelle scorse ore in Sicilia!) provocando danni ingenti a partire da Cerigo e Cerigotto, l’ultimo avamposto isolano del mar Jonio. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: