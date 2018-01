Allerta Meteo USA: una violentissima tempesta di neve si abbatte su tutta la costa atlantica, dalla Florida al Maine [MAPPE e DETTAGLI]

1 /6 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Oggi, giovedì 4 gennaio, una violentissima tempesta si abbatterà sulla costa orientale degli USA, portando neve, ghiaccio, venti gelidi e condizioni “blizzard” (una tempesta che produce neve con venti oltre le 35 miglia orarie e una visibilità inferiore a un quarto di miglio per almeno tre ore consecutive). Si prevede una rapida intensificazione della tempesta, che interesserà aree dalla Florida al Maine e il Canada Atlantico. Nel nord-est l’impatto di neve e vento aumenterà sensibilmente fino a giovedì notte. I meteorologi di AccuWeather credono che la neve più intensa e i venti più forti si registreranno nel New England e in parti del Canada Atlantico. Le condizioni delle strade saranno scivolose e/o coperte di neve lungo la costa medio-atlantica e completamente bloccate dalla neve e da accumuli massicci nel New England e in parte del Quebec orientale. Tutte le operazioni di volo potrebbero essere interrotte per un certo tempo al Boston Logan International Airport durante l’apice della tempesta. I ritardi aerei e le cancellazioni dei voli aumenteranno. Un effetto di reazione a catena sui ritardi dei voli potrebbe verificarsi su tutta la nazione. Alcuni aerei e i loro equipaggi potrebbero essere dislocati a causa della forte tempesta nel New England. Le operazioni di sbrinamento, le piste scivolose, la scarsa visibilità e le raffiche di vento porteranno a ritardi dei voli a New York City e Philadelphia.

Dal New England orientale al Canada Atlantico, c’è il rischio di diffusi blackout elettrici. Alcune comunità potrebbero essere isolate per diversi giorni subito dopo la tempesta a causa degli accumuli di neve e del freddo più rigido. Le condizioni “blizzard” sono probabili in parti della Long Island, nello stato di New York, fino al Connecticut orientale, al Massachusetts e al Maine nordorientale, New Brunswick e Nuova Scozia occidentale. Potrebbero esserci dai 30 ai 60 cm di neve nel Maine e nel New Brunswick, con il rischio di venti da uragano e aria gelida. Si prevede che la tempesta si avvicini alla costa al punto da portare la neve sull’area che va dalla Virginia occidentale alla Delmarva fino al New Jersey. L’intensità della neve dipenderà dal percorso che seguirà la tempesta, con le comunità costiere, che di solito ricevono solo neve bagnata o un mix di pioggia e neve, che possono aspettarsi neve asciutta che potrebbe accumularsi.

Inoltre, la potente tempesta potrebbe accrescere l’oceano e provocare onde che si abbatteranno sulla costa, con la conseguenza di erosioni delle spiagge e allagamenti della costa. La più grande minaccia di allagamenti andrà da Cape Cod verso il Maine. Le strade vicino alla costa potrebbero allagarsi, così come alcuni seminterrati. Allagamenti della costa minori potrebbero verificarsi anche lungo la costa medio-atlantica e sul resto della costa nordorientale. Mentre la tempesta si intensifica, i venti cresceranno a centinai di miglia dal centro di circolazione formatosi mercoledì notte.