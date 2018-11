Allerta Meteo, nuova sciroccata in arrivo: Venerdì 23 Novembre di forte maltempo al Nord, tanta neve sulle Alpi [MAPPE e DETTAGLI]

1 /15 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Allerta Meteo – L’Italia sta vivendo una giornata di transizione, dal clima mite e in prevalenza soleggiato con +21°C a Palermo, Catania, Reggio Calabria, Olbia e Gallipoli, +20°C a Cagliari, Messina, Oristano e Crotone, +19°C a Roma e Taranto. Nelle prossime ore, però, la situazione cambierà drasticamente con l’arrivo di una nuova ondata di maltempo innescata dallo scirocco. Le temperature, quindi, aumenteranno sensibilmente in tutto il Centro/Sud mentre piogge e temporali colpiranno il Nord/Ovest, in modo particolare Liguria, Piemonte e Lombardia. Qui farà decisamente più freddo, tanto che la neve cadrà copiosa sulle Alpi centro/occidentali, in modo particolare in Piemonte, Lombardia e Valle d’Aosta. Eloquenti le mappe del modello Moloch dell’ISAC-CNR che pubblichiamo a corredo dell’articolo.

Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

