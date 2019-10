Allerta Meteo Weekend, ancora maltempo sull’Italia: forti temporali al Sud tra Sabato sera e Domenica [MAPPE]

Il maltempo che ha colpito l’Italia nelle scorse ore non si esaurirà nel weekend, anzi: una nuova perturbazione di origine atlantica raggiungerà le Regioni tirreniche sin dalle prime ore di Sabato 5 Ottobre, con piogge su Toscana e Sardegna, per poi concentrarsi al Sud. Già nel pomeriggio/sera, infatti, si formeranno forti temporali nel basso Tirreno, con interessamento prevalente della Calabria occidentale (ma anche della Sicilia settentrionale). Questi temporali si intensificheranno dopodomani, Domenica 6 Ottobre, soprattutto in Calabria, la Regione più colpita. Al Centro/Nord sarà un weekend tipicamente autunnale, senza precipitazioni significative ma con molte nubi alternate a sprazzi di cielo azzurro e soleggiato. Le temperature aumenteranno di qualche grado dopo il freddo anomalo della scorsa notte, tornando in linea con le medie del periodo. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: