Allerta Meteo, ciclone tra Sardegna e Sicilia: 1 Dicembre di maltempo al Sud, domani altre piogge nelle zone joniche [MAPPE]

Allerta Meteo – Esattamente come previsto nei giorni scorsi, il mese di Dicembre è iniziato con un ciclone che attraversa il Sud Italia provocando piogge e temporali soprattutto nelle zone joniche, dopo un po’ d’instabilità che nella scorsa notte e nelle prime ore del mattino ha interessato anche la Toscana e il mar Tirreno. Nonostante il maltempo, le correnti di scirocco stanno rimescolando l’aria facendo sensibilmente aumentare le temperature. L’inizio di Dicembre è davvero invernale soltanto al Nord/Ovest, dove con nebbie e foschie, l’inversione termica mantiene le temperature molto basse in pianura Padana. All’alba abbiamo avuto estese gelate notturne, e adesso anche nelle ore diurne la colonnina di mercurio non supera i +3/+4°C mentre al Nord/Est siamo ad oltre +10°C. Già in Toscana abbiamo +16/+17°C, come su gran parte del Centro/Sud.

Nelle prossime ore e nella giornata di domani, Domenica 2 Dicembre, il maltempo continuerà al Sud, soprattutto nelle zone joniche di Basilicata e Calabria, lasciando spazio ad ampie schiarite nel resto del Paese. Da Lunedì inizierà una fase Anticiclonica che inizialmente determinerà piogge deboli e nubi basse su tutte le Regioni tirreniche, poi farà impennare le temperature ben oltre i +20°C su tutto il Paese soprattutto tra Mercoledì 5 e Giovedì 6 Dicembre. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

