Meteo, allerta per il weekend: forti temporali sulle Alpi nel fine settimana, le MAPPE di Moloch

Scatta l’Allerta Meteo in vista del weekend: le mappe del preciso modello Moloch, elaborate dall’ISAC-CNR, confermano quanto Estofex aveva già illustrato nelle scorse ore: violenti temporali colpiranno le Alpi tra Sabato 6 e Domenica 7 Luglio. I fenomeni più intensi colpiranno la Svizzera nel pomeriggio di Sabato per poi estendersi al Nord/Est dell’Italia, provocando maltempo particolarmente intenso sul Friuli Venezia Giulia dove potrebbero verificarsi forti grandinate e persino dei tornado. Qualche temporale pomeridiano interesserà anche i rilievi della Basilicata, del Pollino e della Sila. Altri forti temporali, sulle Alpi e in modo particolare al Nord/Est, si ripeteranno Domenica, quando violentissimi temporali colpiranno Slovenia, Serbia, Croazia e Ungheria.

In questo contesto di spiccata instabilità e fenomeni meteo estremi, continuerà il grande caldo. Sulla falsariga di Giugno, anche questo Luglio è iniziato all’insegna del grande caldo. Anche oggi, ad esempio, abbiamo +36°C a Firenze, Ferrara e Rende, +35°C a Roma, Foggia, Cosenza, Frosinone, Orvieto, Olbia, Alghero e Guidonia, +34°C a Torino, Palermo, Bologna, Trapani, Reggio Calabria, Cremona, Trapani e Caltanissetta. E soprattutto al Centro/Sud, nei prossimi giorni (tra il fine settimana e l’inizio della prossima, fino a Martedì 9 Luglio) le temperature aumenteranno ulteriormente, stabilizzandosi un po’ ovunque con temperature massime superiori ai +35/+36°C. Ulteriore energia che inevitabilmente innescherà dal 10 Luglio in poi, con l’arrivo di aria più fresca da Nord in tutt’Italia, ulteriori fenomeni di maltempo molto violento.

Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale, in modo particolare con i nuovi radar meteo aggiornati:

