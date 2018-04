Allerta Meteo, ciclone africano nel weekend: Tempeste di Sabbia in arrivo dal Sahara, Malta e Sicilia rischiano di essere avvolte da una fitta nube rossa [MAPPE]

1 /14 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Allerta Meteo – Attenzione al Weekend sull’Italia, e soprattutto al Sud: non sono previste piogge, ma avremo forti venti di scirocco e soprattutto intense Tempeste di Sabbia che potranno determinare fenomeni estremamente rari nel nostro Paese. In modo particolare all’estremo Sud, dove la Sicilia e le isole del Canale (Malta, Lampedusa, Linosa, Pantelleria) rischiano di essere letteralmente avvolte da una fitta nube di polvere rossastra proveniente dal deserto del Sahara. Eloquenti le mappe che pubblichiamo a corredo dell’articolo con il deposito di polveri nell’atmosfera. Già nelle ultime settimane il persistente scirocco ha portato sull’Italia grandi quantità di polvere e sabbia di origine africana. Nel weekend questo scenario si intensificherà per la vicinanza del ciclone posizionato tra Algeria e Tunisia e quindi per l’attivazione di più sostenute correnti meridionali. In modo particolare tra Sabato sera e Domenica mattina avremo autentiche “Tempeste di Sabbia” muoversi sul mar Mediterraneo, da Tunisia e Libia al Sud Italia.

Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: