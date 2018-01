Secondo le autorità, le inondazioni hanno già causato danni in 240 città: nella località di Villennes-sur-Seine , ad ovest di Parigi, il piano terra di molti edifici è scomparso sott’acqua ed i residenti utilizzano le barche invece delle auto.

article

1036300

MeteoWeb

Alluvione in Francia: danni in 240 città, attesa per la piena della Senna a Parigi [GALLERY]

Oltre 200 città francesi lottano contro le inondazioni, che hanno bloccato il traffico delle navi a Parigi, provocato la chiusura di strade e scuole, e costretto ad evacuare ospedali. Ingrossato da settimane di piogge torrenziali, il fiume Senna dovrebbe raggiungere il picco nella capitale tra domenica sera e lunedì mattina. Secondo le autorità, le inondazioni

http://www.meteoweb.eu/foto/alluvione-francia-piena-senna-parigi/id/1036300/

http://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2018/01/La-piena-del-fiume-Senna-a-Parigi-4.jpg

parigi,senna

ARTICOLI HOME