Catastrofica alluvione in Maryland: stato di emergenza, strade come fiumi [FOTO e VIDEO]

1 /9 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Alluvione nello Stato del Maryland, generata da pesanti piogge: in ginocchio interi centri urbani tra cui Ellicott City, alle porte di Baltimora, già devastata dalle inondazioni del 2016.

E’ stato dichiarato lo stato di emergenza per la contea di Howard. Le strade si sono trasformate velocemente in fiumi, si parla di residenti rimasti bloccati e di segnalazioni – non ancora confermate da fonti ufficiali – di crolli.

Il governatore del Maryland ha lanciato un appello ai residenti affinché evitino le strade nelle zone a rischio e ha chiesto a tutti di cercare riparo in piani superiori di edifici.