Australia, catastrofiche alluvioni nel Queensland: a Townsville oltre un anno di pioggia in una settimana. “Non abbiamo mai visto niente di simile” [FOTO e VIDEO]

Forti piogge continuano ad abbattersi sul Queensland, nel nord dell’Australia, e le alluvioni colpiscono principalmente le aree intorno a Townsville dal 30 gennaio. Pochi giorni prima, ampie aree del nord dello stato hanno registrato oltre 500mm in 48 ore, che hanno fatto raggiungere livelli record al Daintree River. Il Bureau of Meteorology (BOM) ha dichiarato che il 30 gennaio sono caduti 370mm di pioggia su Paluma, vicino Townsville, e per i fiumi Ross, Bohle e Herbert è scattata l’allerta. Secondo quanto riferito dalle autorità, fino a 20.000 case potrebbero essere allagate nei prossimi giorni se la pioggia continuerà a cadere così intensamente anche nelle prossime ore.

La diga del fiume Ross ha raggiunto il 212% della sua capacità, triplicando il volume di acqua dal 27 gennaio ad oggi. Gli sfioratori della diga sono stati aperti e hanno rilasciato 1.000m³ di acqua al secondo. Il BOM ha descritto la situazione come “grave e storica”, con l’Aeroporto di Townsville che ha registrato 861mm totali di pioggia. Le abitazioni sono già sott’acqua e le strade sembrano veri e propri canali, come potrete vedere nelle immagini contenute nella gallery a corredo dell’articolo. L’esercito è a disposizione per aiutare a posizionare sacchi di sabbia nel sud della città.

Oltre un metro d’acqua ha allagato la casa di Chris Brookehouse a Rosslea, sobborgo di Townsville. L’uomo ha dichiarato che rimarrà nella sua proprietà ma che evacuerà se i livelli saliranno ancora: “Se si alzeranno, andremo via. Non ho mai visto niente di simile. Il volume d’acqua è proprio incredibile. Il piano terra è andato, il frigorifero e il freezer galleggiano. Altri 5 o 6 gradini e anche il piano di sopra sarà andato”. Roger Goodwin, residente a Bluewater, altro sobborgo di Townsville, ha dichiarato che il giardino e il piano terra della sua abitazione sono stati distrutti dopo che la forza dell’acqua ha abbattuto un muro: “Ero scioccato dalla velocità dell’acqua”. Michael Nieminen, residente a Bluewater, era a casa quando il livello dell’acqua è salito rapidamente: “È aumentato così velocemente che non si poteva davvero fare niente. Ho iniziato a spostare le cose dal garage ma l’acqua è salita così velocemente, era così forte, era troppo tardi”. L’intero garage è andato distrutto. Nieminen ha dichiarato di vivere in quell’area da 5 anni e di non aver mai visto niente di simile: “La velocità con cui è aumentata e la velocità con cui scorreva, parlando con altre persone che vivono qui da più tempo, nessuno ha mai visto niente del genere, ha colto tutti di sorpresa”.

A Wulguru, sobborgo di Townsville, un enorme boato ha preceduto uno smottamento che ha inondato il giardino di Kerry Guinea con tonnellate di fango e roccia. “Sembrava il boato di un jet. Sono uscito fuori al buio e c’era solo fango ovunque, saranno state centinaia di tonnellate, è enorme. Pezzi di alberi, tronchi e Dio sa cosa altro è stato trascinato giù”, ha dichiarato.

Dichiarato lo stato di disastro per l’area di Townsville, che nell’ultima settima ha ricevuto più della quantità di pioggia che solitamente riceve in un anno. Richard Wardle (BOM) ha dichiarato: “Le precipitazioni annuali di Townsville sono di 1,1 metri. Ne stiamo ricevendo di più al momento. Avremo posti con 2-3 volte i loro quantitativi medi di pioggia per l’estate”. Automobili e bestiame sono stati spazzati via in una vasta area intorno a Townsville, dove le squadre di emergenza stanno evacuando le persone sulle zattere. Il Premier Annastacia Palaszczuk ha ordinato la chiusura di tutte le scuole e tutti gli asili nido a Townsville e ha dichiarato: “Non ci siamo mai trovati in questa situazione prima d’ora“.

I residenti delle aree meno elevate della città di Giru, a circa 50km da Townsville, sono stati invitati ad evacuare dopo l’allerta per importanti alluvioni. La città è isolata a causa della chiusura della Bruce Highway. Allerte per alluvioni anche nel nord-ovest del Queensland, per comunità come Camooweal, Mount Isa, Cloncurry, Julia Creek e Urandangi. Molti i fiumi che hanno raggiunto livelli pericolosi, aumentando ancora di più l’ansia e la paura dei residenti.

Bruce Gunn, manager del BOM del Queensland, ha spiegato che la depressione monsonica in lento movimento, responsabile di queste piogge torrenziali, rimarrà sul nord dello stato per le prossime 48 ore: “Il rischio per i prossimi due giorni è alto. Aspettatevi il picco delle precipitazioni stanotte e anche nella prossima settimana. Prevediamo precipitazioni di 150-200mm e alcune aree isolate potrebbero ricevere 300mm nell’arco di 6 ore, quindi possiamo prevedere che alcune parti della costa riceveranno diverse centinaia di millimetri in un giorno. La depressione monsonica ora si trova tra Mount Isa e il Golfo di Carpentaria”.

Nel frattempo, alcune parti del sud dell’Australia sono alle prese con una grave siccità, con incendi nello stato della Tasmania e con gennaio che è stato il mese più caldo mai registrato per l’Australia nel suo insieme.