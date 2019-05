Alpi sommerse, 4 metri di neve sul Gavia: il Giro d’Italia ha già un “piano B” davvero clamoroso [FOTO]

E’ un Maggio incredibile per il meteo sull’Italia: fa freddo e imperversa il maltempo come se fossimo in pieno inverno e le Alpi sono ancora letteralmente sommerse di neve. I principali passi alpini non sono ancora stati liberati e aperti al traffico. Sul Rombo ci sono addirittura 10 metri di neve, ma la situazione è critica anche sul Gavia dove Martedì 28 Maggio dovrebbe transitare il Giro d’Italia per la 16ª tappa della 102ª edizione della corsa rosa, fin qui funestata dal maltempo più estremo (anche oggi la cronometro di San Marino vinta da Roglic sotto il diluvio). Al momento ci sono oltre 4 metri di neve e gli organizzatori stanno facendo di tutto per rendere percorribile la strada, ma nei prossimi giorni si verificheranno nuove nevicate. Se il tempo dovesse riservare ancora eventi funesti e non si riuscisse ad aprire la strada, gli organizzatori hanno già stabilità un piano B clamoroso e senza precedenti nella storia del ciclismo: una doppia scalata del Mortirolo. Probabilmente i corridori preferirebbero pedalare sulla neve…