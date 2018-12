Ambiente e biologia marina: l’esperienza di Marevivo a Job&Orienta a Verona [GALLERY]

1 /8 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Dal 28 Novembre al 1 Dicembre le delegazioni Sicilia e Campania di Marevivo Italia hanno preso parte alla fiera JOB&ORIENTA presso il centro fieristico di Verona Fiere. La fiera è una delle più grandi in Italia dedicate all’orientamento dei giovani verso futuri percorsi di studio e lavoro, ma anche dei docenti e dirigenti che vengono a conoscenza di diverse realtà con cui poter collaborare nell’ambito della didattica.

La presenza di Marevivo si inquadra in entrambe le finalità dell’iniziativa. Tantissimi sono stati i ragazzi affascinati dal mondo della biologia marina e dall’ambientalismo che presso il nostro stand hanno appreso un po’ più sull’ecosistema marino grazie alle nozioni dei nostri educatori ambientali. Centinaia anche i docenti che hanno potuto conoscere le attività previste dai nostri progetti di alternanza scuola-lavoro e i percorsi organizzati da Marevivo in Sicilia e Campania, inclusi i viaggi d’istruzione nelle isole minori.

E’ stata anche l’occasione per impartire quei consigli per degli stili di vita più plastic free ed eco sostenibili.

Per l’occasione la nostra delegazione ha realizzato un gadget che è stato molto apprezzato: la matita “Cancella i rifiuti e Disegna il futuro”. La matita riporta nella parte inferiore i rifiuti ed in quella superiore un mare pulito con i pesci ed i delfini Marevivo. Man mano che si tempererà la matita avremmo contribuito, almeno figurativamente, a cancellare i rifiuti per avere un mare pulito. Un modo per ridurre lo spreco ed invitare tutti a consumare del tutto la matita e non lasciarla a metà per passare ad un’altra.

Particolarmente apprezzata è stata la visita dell’attuale Ministro dell’Istruzione Marco Bussetti presso la nostra postazione in cui il Presidente della delegazione siciliana Fabio Galluzzo ha potuto far conoscere la realtà di Marevivo e le sue principali attività rivolte alle scuole.