Ambiente, Mareamico Agrigento: “La natura non è cattiva, si riprende ciò che l’uomo gli ha rubato”

“I fiumi mantengono sempre la loro memoria, è un dato certo.

Siamo a Bovo Marina, zona balneare di Montallegro, in provincia di Agrigento. Non sempre la natura è imprevedibile e, sicuramente, non è cattiva. Doveva accadere, ed oggi è cronaca.

Il torrente Sant’Antonio, che era stato tombato, ha ripristinato il suo corso. Se la mano dell’uomo ha pensato di “insabbiarlo” e “chiuderlo” adesso la natura ha ristabilito l’ordine delle cose. Ma ancor più assurdo – riporta una nota di Mareamico Agrigento – è vedere come qualcuno ha pensato di costruire proprio li, dove una volta passava questo corso d’acqua, un chiosco attivo durante l’estate.

Ecco il risultato, la concausa è il maltempo degli ultimi giorni ma, è solo una goccia che batte su un dato: molto spesso si edifica nei posti sbagliati.

Poteva essere una tragedia.

La struttura adesso è devastata.

La natura non è cattiva, si riprende ciò che l’uomo gli ha rubato!“