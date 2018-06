Animali: il 9 e 10 giugno al Bioparco di Roma un evento dedicato agli orsi salvati in Albania [GALLERY]

1 /6 GUARDA le altre FOTOGALLERY

In occasione del recente arrivo di Gianni e Sam, due giovani fratelli di orso bruno salvati in Albania grazie ad un’operazione internazionale, il Bioparco di Roma dedica un fine settimana a questi straordinari animali.

Dalle ore 11.00 alle 17.00 un operatore didattico sarà a disposizione del pubblico nei pressi della Valle degli Orsi per svelare tutti i segreti dei plantigradi e raccontare la storia a lieto fine dei due cuccioli, per i quali è stata appena costruita un’area dove hanno la possibilità di vivere in modo dignitoso. La situazione degli orsi in Albania è tragica: vengono strappati alle madri quando sono ancora molto piccoli, allevati dall’uomo, tenuti al guinzaglio come cagnolini e sfruttati per foto ricordo a pagamento, oppure utilizzati per attirare clienti in ristoranti e locali. Gli animali vivono in piccole gabbie, in condizioni intollerabili, spesso senza cibo né acqua, privati di qualunque forma di benessere. Diventati adulti risultano dunque inutili, oltre che pericolosi. Non possono essere rilasciati in natura, ove soccomberebbero.

Insieme a Gianni e Sam il Bioparco ha accolto anche Mary una giovane femmina sottratta da condizioni di vita insostenibili. L’animale si sta ambientando e in questi giorni non è visibile.

Il salvataggio dei tre plantigradi è stato condotto dalle tre associazioni Salviamo gli Orsi della Luna, Four Paws e Salviamo gli Orsi Albanesi, insieme alla Fondazione Bioparco di Roma ed in collaborazione con i Ministeri del Turismo e dell’Ambiente albanesi.