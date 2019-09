Spende 3 ore e 93 sterline per un appuntamento solo per essere insultata e scaricata alla stazione: il web la “ripaga” così [FOTO]

Un appuntamento andato davvero malissimo alla fine ha letteralmente “ripagato” una giovane donna per quanto subito. Jade Savage, 28 anni (vedi foto nella gallery scorrevole in alto), ha speso 3 ore e mezza a 93 sterline per viaggiare fino al luogo dell’appuntamento con un ragazzo che aveva conosciuto online. Ma qualcosa è andato storto fin dall’inizio. Appena ha messo piede fuori dalla stazione dei treni, Jade è stata insultata dal ragazzo 27enne, che l’ha accusata di aver “preso peso” e di non avere affatto l’aspetto che aveva al loro ultimo incontro, avvenuto appena 4 settimane fa. Arrivati all’auto, il giovane ha rincarato la dose, accusandola di essere grassa, prima di annullare l’appuntamento quando Jade gli ha dato del maleducato.

Non proprio un bel modo per continuare la giornata, visto come era iniziata. Jade, infatti, aveva perso l’autobus da Syston, in Inghilterra, a Peterborough, a circa 70km di distanza. Per questo, era stata costretta a prendere il treno. La coppia sarebbe dovuta andare a prendere qualcosa da bere, ma l’appuntamento è praticamente terminato in 5 minuti. La donna ha poi dovuto aspettare un’altra ora per prendere il treno per tornare a casa e così, ha avuto il tempo di creare una pagina GoFundMe. Inoltre, ha dovuto pagare anche il taxi da e verso casa.

Jade, mamma di un bambino, ha aperto la pagina GoFundMe per scherzare su quanto accaduto, ma incredibilmente ha già ottenuto la metà dei soldi che aveva speso. “I miei amici ridevano con me, dicendo: “Hai pagato 90 sterline per andare a Peterborough, ti è stato dato della grassa e sei stata spedita a casa”. È stato l’appuntamento peggiore e più breve che abbia mai avuto. Io vedo il lato divertente ed ecco perché ho fatto la pagina GoFundMe e ho già 45 sterline, per le quali, ovviamente, sono molto grata”, ha dichiarato.