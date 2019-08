L’Osservatorio Eco-Faunistico di Aprica accoglie due meravigliosi esemplari di orsi bruni [GALLERY]

In seguito all’arrivo dei due orsi bruni presso il l’Osservatorio Eco-Faunistico di Aprica, è iniziata, lunedì 12 agosto, a “porte chiuse” per non spaventare eccessivamente gli animali, la tanto delicata quanto affascinante operazione di rilascio all’interno dell’area faunistica a loro disposizione.

Per una settimana, i due orsi sono infatti stati ospitati all’interno delle rispettive grotte artificiali, senza poter uscire, affinché imparassero a considerarle un luogo sicuro, di loro proprietà e soprattutto dove trovare quotidianamente abbondante cibo. Sono stati alimentati con frutta e verdura di ogni tipo anche per verificare i gusti preferiti dei due esemplari.

Secondo il programma stabilito, è stata la femmina ad uscire per prima, essendo la più sensibile, e successivamente il maschio; le uscite sono alternate singolarmente per circa dieci giorni per poi lasciare gli orsi uscire definitivamente, dopo essersi accertati che entrambi abbiano conosciuto, utilizzato e accettato l’intera area faunistica a loro disposizione.

Fra pochi giorni verranno fatti uscire dalle grotte insieme, e se tutto andrà bene, la fase più delicata per la nuova vita dei due orsi sarà ultimata e potranno trascorrere la loro esistenza dimenticando, forse, il loro triste passato.